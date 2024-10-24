Каждый седьмой бизнес в Ростовской области открывают молодые люди до 26 лет

В Ростовской области за 9 месяцев зарегистрировано ИП или ООО на 20% больше по сравнению с прошлым годом. При этом 43% новых предпринимателей — представители молодого поколения, а каждый седьмой — вчерашний или нынешний студент моложе 26 лет. Такие результаты продемонстрировало исследование аналитиков дочерней компании Сбера «Деловой среды» за три квартала 2024 года. В исследование вошли 136 тыс новых предприятий, открытых в 2024 году.
— Большая часть людей открывает бизнес в регионе в молодом возрасте — до 36 лет, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим. — И все чаще это происходит онлайн.
Ростовчане в возрасте 36−45 лет решаются открыть свое дело в 30% случаев, 16% жителей региона запускают бизнес в 46−55 лет. Довольно редко открывают свой бизнес люди старше 56 лет. Таких по результатам опроса оказалось всего 11%. Но по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 1%.
Отмечается, что в число популярных сфер, в которых ростовчане регистрировали бизнес, вошли онлайн-торговля, продажа пищевой продукции и грузоперевозки. На ИП пришлось 92% регистраций бизнеса, а на ООО — 8%.