Каждый седьмой бизнес в Ростовской области открывают молодые люди до 26 лет

В Ростовской области за 9 месяцев зарегистрировано ИП или ООО на 20% больше по сравнению с прошлым годом. При этом 43% новых предпринимателей — представители молодого поколения, а каждый седьмой — вчерашний или нынешний студент моложе 26 лет. Такие результаты продемонстрировало исследование аналитиков дочерней компании Сбера «Деловой среды» за три квартала 2024 года. В исследование вошли 136 тыс новых предприятий, открытых в 2024 году.