Инвестор объяснил увеличение стоимости проекта новой трамвайной линии в Ростове

Напомним, первый этап обновления трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону включает строительство депо, линии от Жданова до Станиславского, модернизацию линий от площади Мичурина до Лендворца, на Сиверса, Максима Горького, Буденновском и разворотного кольца около Центрального рынка. Эти работы должны быть завершены в 2027 году.