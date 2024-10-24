Инвестор объяснил увеличение стоимости проекта новой трамвайной линии в Ростове

Проект новой трамвайной линии на Западном в Ростове-на-Дону потребовал финансовой корректировки «из-за включения работ по расширению проезжей части и необходимости переустройства инженерных коммуникаций». Такой комментарий получил портал «Ростовский городской транспорт» от представителя проекта «Ростовский трамвай».
— При подготовке концессионного соглашения учитывалась стоимость создания самой трамвайной инфраструктуры. Расширение проезжей части дорог и переустройство инженерных коммуникаций — сопутствующие работы. Их объем можно определить только после проведения инженерных изысканий, — пояснил представитель компании-концессионера.
Речь идет о будущей трамвайной линии от улицы Малиновского до площади Мичурина. Ранее стало известно, что в связи с увеличением необходимых затрат сдвинулся срок прохождения госэкспертизы по указанному проекту. Относительно этого в «Ростовском трамвае» заявили, что документация была разработана в срок. Нормативный срок проекта рассмотрения — 42 дня.
Напомним, первый этап обновления трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону включает строительство депо, линии от Жданова до Станиславского, модернизацию линий от площади Мичурина до Лендворца, на Сиверса, Максима Горького, Буденновском и разворотного кольца около Центрального рынка. Эти работы должны быть завершены в 2027 году.