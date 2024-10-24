Врип мэра Челябинска оценил готовность дорожной техники к зиме

Врип мэра ознакомился со схемой того, как снег будут привозить и выгружать на полигоне. Составили её в этом году. Алексей Лошкин отметил, что нужно установить изображение со схемой на въезде на полигон, чтоб те, кто сюда приезжают, точно знали, куда им надо выгружать снег. Кроме того, как подчеркнул врип мэра, необходимо проработать регламент по времени прохождения машин. Это важный момент. Иначе, может возникнуть большая очередь из техники, что замедлит скорость уборки снега.