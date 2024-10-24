Врип мэра Челябинска оценил готовность дорожной техники к зиме

Ранее Алексей Лошкин посетил несколько мест в Челябинске, где имели место аварии сетей отопления. В этот четверг он отправился посмотреть снегоуборочную технику, которая в скором времени выйдет на улицы Челябинска. Всего врип мэра посетил четыре точки, о чём сообщили корреспонденты «Вечернего Челябинска».
Сначала Алексей Лошкин отправился на специальный полигон, куда со всего города будет свозиться снег. Сейчас на его территории находится около десятка единиц техники, в том числе и новейшие её образцы. Так, недавно к тракторам добавились бульдозер и два шнекороторных очистителя.
Врип мэра ознакомился со схемой того, как снег будут привозить и выгружать на полигоне. Составили её в этом году. Алексей Лошкин отметил, что нужно установить изображение со схемой на въезде на полигон, чтоб те, кто сюда приезжают, точно знали, куда им надо выгружать снег. Кроме того, как подчеркнул врип мэра, необходимо проработать регламент по времени прохождения машин. Это важный момент. Иначе, может возникнуть большая очередь из техники, что замедлит скорость уборки снега.
Далее Алексей Лошкин посетил базы подрядчиков, которые займутся уборкой снега на улицах Челябинска. Он проверил состояние новой, приобретённой недавно техники, пообщался с работниками организаций. Некоторые из них планируют расширить свой транспортный парк в этом году, чтоб точно быть готовыми к зиме.
В конце поездки Алексей Лошкин отметил важность уборки снега на постоянной основе. «Мы должны стремиться к тому, чтобы в зимний период улицы города постоянно чистили, особенно в ночное время», — отметил врип главы города.
В своём телеграм-канале Алексей Лошкин подвёл итоги прошедшей поездки. Основной её причиной он назвал те проблемы, с которыми столкнулся Челябинск прошлой зимой. Чтобы не допустить повторения случившегося прошлой зимой снежного коллапса, врип мэра решил лично проверить готовность подрядчиков. По его словам, негативный опыт прошлого года был учтён. Полигон для уборки снега расширен, а новая техника качественная и удобная. Часть машин ещё находится на этапе технической подготовки. В будущем врип мэра планирует с ними ознакомиться.