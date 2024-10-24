В Челябинске закончили строить и подсветили вантовый мост над Миассом

Динамическая подсветка будет включаться каждый вечер на два часа. Осенью и зимой она будет работать с 20 до 22 часов вечера. «Для челябинского моста уже придумали более 30 вариантов сценариев подсветки: “Триколор”, “Метеорит”, “Блюз”, “Закат”, “Сияние”, “Космос”, “Волна” и другие. Каждый сценарий длится от одной до полутора минут», — сообщает пресс-служба администрации Калининского района.