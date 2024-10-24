В Челябинске закончили строить и подсветили вантовый мост над Миассом

В Челябинске завершили строительство и включили подсветку на новом вантовом велопешеходном мосту. Проверка объекта Госстройнадзором завершена, сообщили в администрации Калининского района.
После оформления необходимой документации мост, возведенный компанией «КОНАР», будет передан в муниципальную собственность. Сейчас еще идет асфальтирование проезда к мосту через будущий квартал «Спортивный город». Также ведется благоустройство прилегающей территории.
На мосту предусмотрены статическое и динамическое освещение. Статическое освещение будет автоматическим и подстраиваться под время суток согласно календарному сезону.
Динамическая подсветка будет включаться каждый вечер на два часа. Осенью и зимой она будет работать с 20 до 22 часов вечера. «Для челябинского моста уже придумали более 30 вариантов сценариев подсветки: “Триколор”, “Метеорит”, “Блюз”, “Закат”, “Сияние”, “Космос”, “Волна” и другие. Каждый сценарий длится от одной до полутора минут», — сообщает пресс-служба администрации Калининского района.
В следующем году планируется специально обозначить место для самых красивых фотографий нового моста или селфи на его фоне. Точка будет доступна к посещению после благоустройства пешеходной тропы в городском бору.
Отметим, также на мосту благодаря подсветке можно будет проводить вечеринки по определению пола.