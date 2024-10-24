Когда отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери и как он связан с Днем народного единства

По преданию, святыню обнаружила девочка Матрона, которая увидела во сне указание Богородицы на место, где находилась икона. Во сне Божья Матерь велела девочке раскопать землю на месте ее сгоревшего дома, чтобы достать икону, которая там лежала. Матрона рассказала родителям о своем видении, однако они не придали этому значения. Тогда Богородица вновь явилась девочке во сне. После второго сновидения Матрона вместе с матерью вернулись к месту, где находился их дом, и обнаружили икону, завернутую в ткань. Хотя ткань почти полностью истлела, сама икона осталась целой и нетронутой — более того, она выглядела так, словно ее только что завершил иконописец.