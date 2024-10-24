Иркутск занял шестое место в России по числу иностранных туристов в 2024 году. Об этом стало известно благодаря сервису онлайн бронирования отелей. Так, в текущем году количество отдыхающих из-за рубежа выросло почти в три раза по сравнению с 2022 годом. Большой интерес у иностранцев вызывает Байкал, а Иркутск становится логичной точкой на этом маршруте.