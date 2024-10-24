Незаконную свалку с ларьками сносят у Гусинобродского полигона в Новосибирске

Нелегальный пункт приема цветных металлов в Новосибирске, куда свозили украденные люки и аккумуляторы, сносят. Этим занимаются сотрудники МУП «“СпецАвтоХозяйство” совместно с администрацией Дзержинского района. Кроме того, взаимодействие оказывают полицейские. Незаконный пункт располагался на самовольно захваченной территории рядом с Гусинобродским полигоном.