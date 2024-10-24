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Дождь и мокрый снег ожидают татарстанцев в выходные дни

Завтра в Казани воздух прогреется до +8 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 64% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра, 25 октября, в Татарстане сохранится облачная погода с прояснениями. Днем в республике ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +4..+9 градусов.

Сегодня ночью в Казани пройдет небольшой дождь, местами с порывами ветра до 14 м/с. Столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. Дождливая облачная погода ожидается днем, воздух прогреется до +6..+8 градусов.

В субботу в республике местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможен мокрый снег. Ночью синоптики прогнозируют от 0 до +3 градусов, днем — от +2 до +7.

Дальнейшее понижение температурного фона ожидается в воскресенье, 27 октября. В ночное время столбики термометров упадут до −2..+3 градусов. Днем в отдельных районах возможны дождь или мокрый снег, температура составит не выше +1..+6 градусов.

В начале следующей недели ночью температурный фон будет понижаться до −3..+2 градусов. Днем 28—29 октября синоптики прогнозируют +2..+7 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в понедельник возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.