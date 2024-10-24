Дождь и мокрый снег ожидают татарстанцев в выходные дни

Завтра, 25 октября, в Татарстане сохранится облачная погода с прояснениями. Днем в республике ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +4..+9 градусов.
Сегодня ночью в Казани пройдет небольшой дождь, местами с порывами ветра до 14 м/с. Столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. Дождливая облачная погода ожидается днем, воздух прогреется до +6..+8 градусов.
В субботу в республике местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможен мокрый снег. Ночью синоптики прогнозируют от 0 до +3 градусов, днем — от +2 до +7.
Дальнейшее понижение температурного фона ожидается в воскресенье, 27 октября. В ночное время столбики термометров упадут до −2..+3 градусов. Днем в отдельных районах возможны дождь или мокрый снег, температура составит не выше +1..+6 градусов.
В начале следующей недели ночью температурный фон будет понижаться до −3..+2 градусов. Днем