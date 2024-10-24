Омская область идет на рекордный урожай, жатва почти завершена

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа рассказал о ходе уборочной компании в регионе. Несмотря на сложные погодные условия — поля долгое время были подтоплены — омские аграрии идут на рекордный урожай.
Уборочная компания уже завершена в 27 районах области, там убраны зерновые и зернобобовые культуры. Намолочено 3 млн 903 тысячи тонн зерна, средняя урожайность составила 19, 6 ц/га.
Обмолот маслиничных культур завершили 8 районов: Исилькульский, Марьяновский, Большереченский, Горьковский, Колосовский, Крутинский, Нижнеомский и Саргатский. Обмолочено 364, 6 тысяч га масличных культур, что составило 87,8% от плана.