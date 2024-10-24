После жалоб воспитанников уфимской коррекционной школы на избиения возбудили «уголовку»

В Уфе возбудили уголовное дело из-за противоправных действий по отношению к воспитанникам центра социальной и коррекционной помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Напомним, дети пожаловались на избиения в туалете. В рукоприкладстве они обвиняют сотрудника образовательного учреждения. Есть информация о том, что руководство школы знало о произошедшем, однако ничего не предпринимало.
Было возбуждено уголовное дело статье «Халатность». Идут допросы учащихся, работников и руководства учреждения.
— Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, — заявили в СК.
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