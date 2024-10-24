«Не раскаивается и говорит, что это случайность»: родные погибшей в ДТП в Башкирии 18-летней студентки — о виновнике аварии

В августе этого года на одной из улиц башкирского Стерлитамака произошла страшная авария, которая унесла жизнь 18-летней Елизаветы Н. Девушка была пассажиркой иномарки, за рулем которой находился парень ее подруги — именно он является предполагаемым виновником ДТП. Родные погибшей обратились в «КП-Уфа»: они хотят добиться для молодого человека наказания и возмущены, что он до сих пор находится на свободе и не раскаивается в случившемся.