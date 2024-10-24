«Не раскаивается и говорит, что это случайность»: родные погибшей в ДТП в Башкирии 18-летней студентки — о виновнике аварии

В августе этого года на одной из улиц башкирского Стерлитамака произошла страшная авария, которая унесла жизнь 18-летней Елизаветы Н. Девушка была пассажиркой иномарки, за рулем которой находился парень ее подруги — именно он является предполагаемым виновником ДТП. Родные погибшей обратились в «КП-Уфа»: они хотят добиться для молодого человека наказания и возмущены, что он до сих пор находится на свободе и не раскаивается в случившемся.
ИНОМАРКА МЧАЛАСЬ ПО ВСТРЕЧКЕ С БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ.
Трагедия случилась вечером 18 августа в Стерлитамаке на улице Дружбы. В Mitsubishi Galant находились 22-летний водитель Александр Г. и его на тот момент девушка Алина К., которая пригласила свою подругу Елизавету покататься вместе с ними. Во время поездки молодой человек вырулил на встречную полосу, обгоняя автомобиль, и столкнулся со встречным Renault Logan.
Свидетели аварии рассказали, как японская иномарка мчалась по дороге на высокой скорости по встречной полосе и не успела увернуться от удара. В ДТП также пострадала подруга Лизы и водитель с пассажиром из другой иномарки. На помощь пострадавшим сразу же прибежали очевидцы.
Местные жители пытались помочь Елизавете, просили ее не закрывать глаза — девушка какое-то время была еще жива, но без сознания. Но травмы, включая перелом шейного позвонка, были слишком серьезными, и Лиза скончалась до приезда скорой помощи.
21 августа состоялось траурное прощание с юной студенткой. На похороны пришли более ста человек, в том числе очевидцы аварии и просто неравнодушные жители Стерлитамака.
Юную Лизу похоронили в родной деревне. На похороны пришли более 100 человек. Фото: предоставлено «КП-Уфа».
Известно, что девушка училась на педагога в колледже: в этом году она как раз должна была перейти на последний курс и мечтала работать по профессии. 5 сентября ей могло исполниться 19 лет.
ЖЕНИЛСЯ И СЧАСТЛИВО ЖИВЕТ.
После трагедии правоохранительные органы завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначили судмедэкспертизу. Расследование ведется и сейчас, спустя два месяца.
— Следствие до сих пор идет, суд еще не скоро, — рассказывают близкие девушки. — Виновник, пока идет следствие, живет своей жизнью, как будто ничего не произошло.
Как рассказывают друзья и родные погибшей Лизы, Александр остается на свободе, а недавние события и вовсе добавили масла в огонь: он и его подруга (та самая вторая пострадавшая — подруга Лизы) сыграли свадьбу. На снимке с праздника молодожены выглядят счастливыми и беззаботными. В то время как родные и друзья Лизы оплакивают ее.
— Они поженились 18 октября, спустя ровно два месяца после гибели Лизы, — рассказала подруга Лизы Инна Г.
Водитель японской иномарки и подруга погибшей поженились 18 октября, ровно через два месяца после гибели Лизы. Фото: соцсети.
НЕ ИСПЫТЫВАЕТ МУК СОВЕСТИ.
Кроме того, по словам подруги Елизаветы, близкие виновника аварии просили родителей девушки забрать заявление из полиции, однако потерявшие дочь мать и отец наотрез отказались это делать. Родные погибшей понимают, что девушку не вернуть, но хотят справедливости. Они также рассказали, что водитель даже не раскаялся и не принес извинений перед семьей погибшей.
— Родители тяжело переживают смерть Лизы. До сих пор не могут поверить, что больше ее не увидят, — говорит подруга погибшей девушки. — Мама каждый день плачет, из-за этого давление у нее.
По рассказам друзей погибшей студентки, виновник оправдывает себя тем, что авария — случайность и он не хотел, чтобы девушка погибла.
— Следствие идет уже второй месяц, а виновник даже вины своей не признает! — говорит брат Лизы. — Мы не хотим, чтобы ему все сошло с рук.
«КП-Уфа» следит за развитием событий.