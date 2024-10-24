За неделю у 14 тысяч жителей Ростовской области выявили ОРВИ

В Ростовской области с 14 по 20 октября зарегистрировали более 14 случаев ОРВИ. Это оказалось на 17,9% ниже эпидпорога. Параллельно диагностировали и другие респираторные инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
— За неделю были диагностированы вирус гриппа А (H3N2), риновирусы, сезонные коронавирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, — добавили специалисты.
Жителей Дона просят как можно скорее пройти вакцинацию от гриппа, это поможет организму лучше бороться с инфекцией в эпидсезон. К этому моменту в регионе привили уже более 32% от численности населения.