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Радуга появилась в Нижнем Новгороде в октябре

Кадрами необычного для конца октября явления поделились нижегородцы.

Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 64% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Нижний №1 — Telegram

В Нижнем Новгороде после прошедшего дождя появилась радуга. Кадрами необычного для конца октября явления поделились нижегородцы в социальных сетях.

Сегодня днем, 24 октября, прошел небольшой дождь. После этого в небе появилась радуга — причем не одна, а целых две.

В этом году осень выдалась на удивление теплой. До сих пор на улицах можно видеть цветущие растения и цветы: так, например, в Кстовском районе в начале месяца расцвела сирень.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что теплый ноябрь прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде.