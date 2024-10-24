Радуга появилась в Нижнем Новгороде в октябре

В Нижнем Новгороде после прошедшего дождя появилась радуга. Кадрами необычного для конца октября явления поделились нижегородцы в социальных сетях.
Сегодня днем, 24 октября, прошел небольшой дождь. После этого в небе появилась радуга — причем не одна, а целых две.
В этом году осень выдалась на удивление теплой. До сих пор на улицах можно видеть цветущие растения и цветы: так, например, в Кстовском районе в начале месяца расцвела сирень.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что теплый ноябрь прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде.