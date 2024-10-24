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Картаполов объяснил выплаты от Минобороны за несуществующие контракты

Перевод денежных средств Минобороны российским гражданам, не подписавшим контракт, — техническая ошибка, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что за исправление ситуации ответственность несут и сами получатели средств.

Источник: РИА "Новости"

«Игнорировать сообщения о том, что пришли деньги, нельзя. Надо обратиться туда, откуда они пришли, то есть в банк, и вернуть их, потому что все равно придется вернуть», — сказал депутат (цитата по RTVI).

Картаполов отметил, что перевод средств не означает, что получатели ошибочно включены в список Минобороны как контрактники и могут быть наказаны за дезертирство. «Это вообще не имеет к этому никакого отношения», — добавил он.

В последние недели некоторые жители российских регионов получили от Минобороны деньги, которые предназначались подписавшим контракты военнослужащим, хотя сами они такой документ не подписывали. Среди тех, кто получил переводы, были призывники и мужчины, которые вообще не служили в армии.

Госдума