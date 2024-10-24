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Фура белоруса загорелась на ходу ночью в Германии

В Германии у белоруса на ходу загорелась фура посреди ночи.

Источник: Комсомольская правда

В Германии у белоруса загорелась фура во время движения. Подробности сообщила пресс-служба полиции федеративной земли Саксония.

ЧП произошло 19 октября недалеко от города Лейпциг. Известно, что литовская фура, которой управлял 35-летний белорус, загорелась во время движения.

Установлено, что около 01.35 часов на 115-м километре трассы А-9, в районе аэропорта «Лейпциг/Галле» загорелся грузовой автомобиль. Сначала загорелось колесо фуры, а потом огонь перекинулся на кузов автомобиля.

Предположительно колесо фуры загорелось из-за неисправности оси полуприцепа. Белорус остановил фуру на обочине. А оперативно прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание, что позволило не допустить того, чтобы пламя охватило транспортное средство полностью.

К счастью, никто не пострадал. Материальный ущерб еще оценивается. Еще известно, что из-за ЧП с белорусом трассу в направлении Мюнхена закрывали примерно на час для проведения аварийно-спасательных работ.

Тем временем МИД сообщил, что посольство Беларуси разбирается в гибели 15-летнего сына белоруски в Италии.

Еще мы писали, что женщина-водитель погибла в ДТП микроавтобуса с поездом на переезде под Борисовом.

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