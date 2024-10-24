В Перми скончался ученый-религиовед Матвей Писманик

На 95-м году жизни скончался профессор, доктор философских наук Матвей Писманик. Он умер 24 октября. Об этом сообщается на сайте Пермского государственного института культуры, где он работал на протяжении последних лет.
Матвей Григорьевич принадлежал к числу выдающихся ученых России в области религиоведения. Основные научные интересы были обращены к проблемам философии, социологии и психологии религии, этики и культурологии.
Матвей Писманик — автор более двухсот научных и учебных работ. Под его руководством в Пермском крае проводились крупные социологические исследования. В Пермском государственном институте культуры Матвей Григорьевич работал с 2008 года.
Церемония прощания с Матвеем Григорьевичем состоится в субботу, 26 октября. Она пройдет в Большом ритуальном зале на улице Старцева, 61. Начало в 12.20. Его похоронят на Северном кладбище.