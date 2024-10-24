Минтруда сказало, что белорусским воинам-афганцам повысят пенсии

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко на заседании Совета Республики представила сенаторам законопроект, который приведет к ряду изменений законов по вопросам ветеранов. Новшества затронут около 30 тысяч белорусов.
Там, например, есть информация, которая касается белорусских воинов-афганцев, которые выполняли свой интернациональный долг в Афганистане в 1979 — 1989 годах. Им предлагается предоставить ежемесячное повышение размера пенсии — 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту (на октябрь 2024 года это 108 рублей).
Что касается ветеранов боевых действий на территории других государств из числа военнослужащих, то для них планируется снизить пенсионный возраст на 5 лет (для тех, кто стал инвалидом в мирное время), а также предоставить право на бесплатные лекарства и санатории, а также средства социальной реабилитации. Им также бесплатно предложат изготовление и ремонт зубных протезов, внеочередное обслуживание в поликлиниках, диспансерах, внеочередную госпитализацию в клиниках. Их также в первую очередь примут и в госорганах.
Сенаторы одобрили законопроект по вопросам ветеранов.
Мы писали, что МВД сказало о задержании 11 должностных лиц крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси. «Размер взяток доходил до десятков тысяч рублей» (здесь подробнее).