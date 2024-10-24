Минтруда сказало, что белорусским воинам-афганцам повысят пенсии

Что касается ветеранов боевых действий на территории других государств из числа военнослужащих, то для них планируется снизить пенсионный возраст на 5 лет (для тех, кто стал инвалидом в мирное время), а также предоставить право на бесплатные лекарства и санатории, а также средства социальной реабилитации. Им также бесплатно предложат изготовление и ремонт зубных протезов, внеочередное обслуживание в поликлиниках, диспансерах, внеочередную госпитализацию в клиниках. Их также в первую очередь примут и в госорганах.