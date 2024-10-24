Астрофизики из России и стран БРИКС намерены продлить работу в 2025 году

Специальная астрофизическая обсерватория РАН образована 3 июня 1966 года. Располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе КЧР и оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескопом РАТАН-600, аналогов которого нет в мире. БТА с диаметром зеркала 6 м до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии.