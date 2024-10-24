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Астрофизики из России и стран БРИКС намерены продлить работу в 2025 году

В сотрудничестве со странами БРИКС российские ученые работают над тремя проектами.

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. Астрофизики России, Индии, Китая и Южной Африки намерены продолжить сотрудничество в 2025 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил кандидат физико-математических наук, руководитель научного направления Специальной астрофизической обсерватории РАН Виталий Власюк.

«Кооперация, в которой участвует наша обсерватория, — привлекаются ученые из Индии, Китая и Южной Африки. Везде есть возможность получить новые экспериментальные данные на крупнейших уникальных установках, которые есть в каждой из этих стран», — рассказал Власюк.

По словам спикера, в сотрудничестве со странами БРИКС российские ученые работают над тремя проектами. Один из которых — наблюдение за нестационарными вселенными (объектами, быстро меняющими свои характеристики). В декабре 2023 года участники этого международного научного сообщества проводили онлайн — конференцию на площадке Специальной астрофизической обсерватории РАН.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН образована 3 июня 1966 года. Располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе КЧР и оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескопом РАТАН-600, аналогов которого нет в мире. БТА с диаметром зеркала 6 м до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии.