Первые премии Петербургского отделения РАН вручат в декабре

Саму премию Санкт-Петербургского отделения РАН учредили летом этого года, награду в декабре вручат впервые. Специально для награждения Петербургское отделение также учредило медаль лауреата премии. Премиями будут ежегодно отмечаться выдающиеся достижения в областях наук о жизни, аграрных наук и продовольственной безопасности, гуманитарных наук, наук о Земле и технических наук. Каждая из них носит имя выдающегося ученого — Н. И. Вавилова, Б. Б. Пиотровского, К. Я. Кондратьева и других.