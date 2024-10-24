Первые премии Петербургского отделения РАН вручат в декабре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Первых лауреатов премии Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук (РАН) наградят в декабре 2024 года. Научные учреждения Северо-Запада представили к премии 32 кандидатуры ученых, всего будет вручено пять премий по различным научным направлениям, сообщили в пресс-службе Петербургского отделения РАН.
«Первое награждение состоится в декабре на общем собрании СПбО РАН. Лауреаты пяти премий, носящих имена выдающихся петербургских ученых, получат по 100 тыс. рублей. Научные учреждения города и области представили 32 кандидатуры на получение премии СПбО РАН. На каждую из пяти наград выдвинуто от трех до девяти ученых», — рассказали в пресс-службе.
Саму премию Санкт-Петербургского отделения РАН учредили летом этого года, награду в декабре вручат впервые. Специально для награждения Петербургское отделение также учредило медаль лауреата премии. Премиями будут ежегодно отмечаться выдающиеся достижения в областях наук о жизни, аграрных наук и продовольственной безопасности, гуманитарных наук, наук о Земле и технических наук. Каждая из них носит имя выдающегося ученого — Н. И. Вавилова, Б. Б. Пиотровского, К. Я. Кондратьева и других.
Как отметил на выездном заседании президиума отделения председатель СПбО РАН Андрей Рудской, в следующем году также будут учреждены премии для молодых петербургских исследователей различных направлений. Их назовут в честь великого князя К. К. Романова, К. А. Петржака, И. В. Горынина, И. А. Стебута и Н. С. Короткова.
Также Петербургское отделение РАН намерено предложить губернатору города внести в перечень ежегодных премий правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся результаты в области науки и техники еще одну номинацию — по агробиотехнологии. В СПбО РАН отметили, что это важное направление, связанное с обеспечением продовольственной безопасности, достойно отдельного премирования.
В пресс-службе СПбО РАН также сообщили о начале работ по обследованию исторического здания академии наук, построенного по проекту Кваренги в XVIII веке. Также начались закупки оборудования, необходимого для дальнейшей реставрации.