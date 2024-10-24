Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 25 октября

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Абразивная, 46; Калинина, 10; Молодогвардейцев, 60-А (подъезды 2−6) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Каслинская, 77; Кирова, 62; Калинина, 21, 23; Кыштымская, 24-А, 30; Тагильская, 24-А — с 08.00 до 18.00;
— п. Колхозный, ч/с: Красных Командиров, 3−11, 8; Тупик, 2−8; Полковая, 2, 4, 6, 6-А, 10, 31, 33, 53; Бр. Кашириных, 44/1; Краснознаменная, 41/1, 46, 46-Б, 76, 78, 80, 82; Белозерская, 1; Колхозная, 64, 66, 68, 69−74, 76, 80, 82, 86; Электродная, 12−39, 58−72; Спорта, 25−45, 26−44; Партизанская, 14, 17, 19, 23; Парашютная, 29−41; Речная, 59−72 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Цимлянская, 12−38; Василевского, 65−69; Магнитогорская, 21, 67−75; Туруханская, 24−30; СНТ «Металлист-1» — с 13:30 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Авиационная, 39−41 — с 08.00 до 18.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Омская, 34, 63-Б, 71; Челябинская, 9; Октябрьская, 24 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Исаково, ч/с: Трактовая; Железнодорожная, 50−55 — с 00.00 до 04.00;
— п. Смолино, ч/с: ул. Согра; пер. Согра; Каштановая; Изумрудная; Жасминовая; Летописная; Вологодская; пер. Ласковый; пер. Родной; пер. Межозерный; Заманиха; Заманиха вторая; 1-й, 2-й, 3-й Бульвар; Восход; Морозова, 5−18; Новая, 1−44; Грязева, 3−26; Троицкий тр.; пер. Новый, 1, 5; Первого Мая, 1−28; Калинина, 1−60; пер. Школьный, 1, 2-А, 3, 5, 7; СНТ «Политехник, “Прогресс”, “Силикатчик” — с 00.00 до 04.00;
— п. Новосинеглазово, ч/с: Дубинина, 1−44; Малая, 1−24; Пугачева, 1−46; Южная, 1−16; пер. Южный, 1−11; Советская, 13, 15, 17; Клубная, 1, 4, 6; Новая, 7; Станционная, 10; Лермонтова, 3, 5, 7, 10-А — с 08.00 до 16.00;
— п. Смолино, ч/с: Чапаева, 79−107, 72−106 — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Марченко, 14 (подъезды 1−6), 16 (подъезд 6) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Южноуральская, 12 — с 08.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— 3-го Интернационала, 59 — с 08.00 до 17.00;
— п. Шершни, ч/с: Заводская, 1−14; Парковая, 1−4, 4-Б; Пролетарская, 11−19; Садовая, 1, 1-А, 2-А, 2-Б; Центральная, 3−26; Ленина, 21-Б — с 08.00 до 18.00;
— п. Мелькомбинат, 2, 1-й участок, 8-А, 18 — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В пятницу, 25 октября, будет отключен светофор на перекрестке улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска — с 09.00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!