Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 25 октября

— п. Исаково, ч/с: Трактовая; Железнодорожная, 50−55 — с 00.00 до 04.00;

— п. Смолино, ч/с: ул. Согра; пер. Согра; Каштановая; Изумрудная; Жасминовая; Летописная; Вологодская; пер. Ласковый; пер. Родной; пер. Межозерный; Заманиха; Заманиха вторая; 1-й, 2-й, 3-й Бульвар; Восход; Морозова, 5−18; Новая, 1−44; Грязева, 3−26; Троицкий тр.; пер. Новый, 1, 5; Первого Мая, 1−28; Калинина, 1−60; пер. Школьный, 1, 2-А, 3, 5, 7; СНТ «Политехник, “Прогресс”, “Силикатчик” — с 00.00 до 04.00;

— п. Новосинеглазово, ч/с: Дубинина, 1−44; Малая, 1−24; Пугачева, 1−46; Южная, 1−16; пер. Южный, 1−11; Советская, 13, 15, 17; Клубная, 1, 4, 6; Новая, 7; Станционная, 10; Лермонтова, 3, 5, 7, 10-А — с 08.00 до 16.00;

— п. Смолино, ч/с: Чапаева, 79−107, 72−106 — с 08.00 до 18.00.