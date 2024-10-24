Межнациональный фестиваль «Родники России» прошел в Волгодонске

В Волгодонске при поддержке атомной станции состоялся XV Межнациональный фестиваль «Родники России», который собрал более 250 участников. Свое творчество в рамках мероприятия представили представители армянской, чеченской, татарской, корейской и других национально-культурных автономий, а также центры и объединения из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Краснодара и других городов.
— Волгодонск — город многонациональный. Здесь, уважая друг друга, живут представители более шестидесяти народов и национальностей. Это те люди, которые приехали сюда строить Атоммаш, Ростовскую атомную станцию, развивать наш город и остались навсегда. А фестиваль «Родники России» лишний раз демонстрирует наше единство и культурное разнообразие, — подчеркнул заместитель директора Ростовской АЭС Михаил Рябышев.
Как рассказал председатель первичной профсоюзной организации Ростовской АЭС, заместитель председателя Волгодонской городской Думы Александр Бушнев, — фестиваль «Родники России» говорит о том, как сильно мы любим и уважаем каждого, кто проживает на нашей родной земле, поэтому профсоюз атомной станции всегда поддерживал и будет поддерживать этот важный и нужный проект.
Фото: пресс-служба Ростовской АЭС.
В программе мероприятия были яркие выступления: хоровое и ансамблевое пение, танцевальные номера, игра на национальных инструментах. В завершении концертной программы руководителей коллективов наградили дипломами и подарками от АЭС.
Напомним, что фестиваль устраивается по инициативе Детской школы искусств г. Волгодонска с 2010 года. Его цель — воспитание уважительного отношения к национальным традициям и культурному наследию народов, проживающих не только в Южном Федеральном округе, но и на всей территории России.