Межнациональный фестиваль «Родники России» прошел в Волгодонске

Как рассказал председатель первичной профсоюзной организации Ростовской АЭС, заместитель председателя Волгодонской городской Думы Александр Бушнев, — фестиваль «Родники России» говорит о том, как сильно мы любим и уважаем каждого, кто проживает на нашей родной земле, поэтому профсоюз атомной станции всегда поддерживал и будет поддерживать этот важный и нужный проект.