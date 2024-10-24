Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России вновь заговорили о возможном запрете продажи сигарет

Предложение запретить продажи сигарет родившимся позже 31 декабря 2009 года гражданам России получило поддержку не у всех, так как оно ограничивает права людей и может привести к развитию нелегального рынка табачной продукции.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Табличка "Не курить".
Источник: Shutterstock

Как сообщает издание «Коммерсантъ», в целях улучшения здоровья населения депутаты Государственной думы из фракции «Новые люди» предлагают ввести на законодательном уровне запрет на продажу табака и любых содержащих никотин изделий россиянам младше 31 декабря 2009 года рождения. Инициативу парламентариев поддержали и в Министерстве здравоохранения России.

Но ужесточение антитабачного законодательства сталкивается с вполне ощутимыми препятствиями. По информации «Комсомольской правды», и в Министерстве финансов РФ, и в Росалкогольтабакконтроле считают, что такой запрет будет противоречить Конституции, так как он поставит в неравное положение родившихся позже 2010 года граждан.

Кроме того, ограничения приведут к росту нелегальных продаж сигарет и другой подобной продукции. В итоге огромные средства пойдут мимо государственного бюджета, а рынок табака стремительно криминализуется.

В результате это негативно отразится и на качестве товара, поскольку он будет продаваться в обход существующих механизмов контроля со стороны государственных институтов. Следовательно, возрастет и опасность для здоровья курящих табак российских граждан.