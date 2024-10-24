В России вновь заговорили о возможном запрете продажи сигарет

Но ужесточение антитабачного законодательства сталкивается с вполне ощутимыми препятствиями. По информации «Комсомольской правды», и в Министерстве финансов РФ, и в Росалкогольтабакконтроле считают, что такой запрет будет противоречить Конституции, так как он поставит в неравное положение родившихся позже 2010 года граждан.