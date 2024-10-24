Минтруда сказало, что лицеистов МЧС и МВД приравняют к суворовцам

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко на заседании Совета Республики представила сенаторам законопроект, который приведет к ряду изменений законов по вопросам ветеранов.
Наряду с льготами для ветеранов войны и тружеников тыла, военных, которые выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, новшества есть и для молодых людей, а именно учащихся специализированных лицеев МЧС и МВД. Им, как и воспитанникам суворовского училища, будет дано право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, а также бесплатное обеспечение лекарственными средствами.
Сенаторы законопроект одобрили.
Кстати, Минтруда сказало, что белорусским воинам-афганцам повысят пенсии (подробности здесь).
Мы писали, что Посольство Беларуси разбирается в гибели 15-летнего сына белоруски в Италии (здесь подробнее).