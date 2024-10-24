Минтруда сказало, что лицеистов МЧС и МВД приравняют к суворовцам

Наряду с льготами для ветеранов войны и тружеников тыла, военных, которые выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, новшества есть и для молодых людей, а именно учащихся специализированных лицеев МЧС и МВД. Им, как и воспитанникам суворовского училища, будет дано право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, а также бесплатное обеспечение лекарственными средствами.