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Минтруда сказало, что лицеистов МЧС и МВД приравняют к суворовцам

В Минтруда рассказали, что учащиеся лицеев МВД и МЧС по льготам будут приравнены к суворовцам.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко на заседании Совета Республики представила сенаторам законопроект, который приведет к ряду изменений законов по вопросам ветеранов.

Наряду с льготами для ветеранов войны и тружеников тыла, военных, которые выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, новшества есть и для молодых людей, а именно учащихся специализированных лицеев МЧС и МВД. Им, как и воспитанникам суворовского училища, будет дано право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, а также бесплатное обеспечение лекарственными средствами.

Сенаторы законопроект одобрили.

Кстати, Минтруда сказало, что белорусским воинам-афганцам повысят пенсии (подробности здесь).

Мы писали, что Посольство Беларуси разбирается в гибели 15-летнего сына белоруски в Италии (здесь подробнее).