Наблюдать полное лунное затмение жители северных широт смогут в 2025 году

«У нас будет осенью хорошо видно полное лунное затмение в наших широтах. Ярких предсказанных комет не ожидается. Та, комета, которая у нас сейчас прекрасно смотрелась, была открыта в конце 2023 года случайным образом. Это нормально, когда такие яркие небесные гости появляются резко», — сказал Моисеев.