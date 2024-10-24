Наблюдать полное лунное затмение жители северных широт смогут в 2025 году

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. Жители северных широт осенью 2025 года смогут наблюдать одно из самых красивых явлений года — полное лунное затмение. Об этом рассказал заведующий лабораторией спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов Специальной астрофизической обсерватории РАН Алексей Моисеев в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».
«У нас будет осенью хорошо видно полное лунное затмение в наших широтах. Ярких предсказанных комет не ожидается. Та, комета, которая у нас сейчас прекрасно смотрелась, была открыта в конце 2023 года случайным образом. Это нормально, когда такие яркие небесные гости появляются резко», — сказал Моисеев.
По словам спикера, это будет одно из самых красивых затмений 2025 года. Не исключено, что наблюдать его можно будет прямо на площадке Специальной астрофизической обсерватории РАН, которая находится в Карачаево-Черкесии, добавил Моисеев.
Специальная астрофизическая обсерватория РАН образована 3 июня 1966 года. Располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе КЧР и оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескопом РАТАН-600, аналогов которого нет в мире. БТА с диаметром зеркала 6 м до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии.