Российские астрофизики проводят космические исследования совместно с Китаем

«Через месяц у нас будет сбор результатов и достижений для российской академии наук. Мы совместно с китайскими коллегами пронаблюдали самые далекие облака нейтрального водорода. Они [китайские коллеги] это делают с помощью нового гигантского телескопа “Fast”, а мы проверяем как это выглядит на 6-шестиметровом телескопе, определяем до них расстояние», — сказал Моисеев в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».