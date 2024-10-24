Российские астрофизики проводят космические исследования совместно с Китаем

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. Специальная астрофизическая обсерватория (САО) Российской академии наук проводит исследования облаков нейтрального водорода совместно с китайскими учеными. Результаты работы будут подготовлены для представления РАН в ноябре 2024 года, сообщил заведующий лабораторией спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов САО РАН Алексей Моисеев.
«Через месяц у нас будет сбор результатов и достижений для российской академии наук. Мы совместно с китайскими коллегами пронаблюдали самые далекие облака нейтрального водорода. Они [китайские коллеги] это делают с помощью нового гигантского телескопа “Fast”, а мы проверяем как это выглядит на 6-шестиметровом телескопе, определяем до них расстояние», — сказал Моисеев в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».
По его словам, Специальная астрофизическая обсерватория РАН также активно сотрудничает с Белградским университетом, обмениваясь теоретическими данными и данными наблюдений.
«У нас есть давнее сотрудничество с университетом в Белграде. Скоро будет как уже 20 лет со дня наших взаимных интересов. Сербские ученые наблюдают на наших телескопах, у них интересные теоретические исследования», — поделился Моисеев.
Специальная астрофизическая обсерватория РАН образована 3 июня 1966 года. Располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе КЧР и оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескопом РАТАН-600, аналогов которого нет в мире. БТА с диаметром зеркала 6 м до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии.