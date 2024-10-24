На пост главы Белорецкого района Башкирии снова избрали Андрея Иванюту

За кандидатуру чиновника проголосовали депутаты вновь избранного районного совета. Иванюта заверил, что будет работать дальше честно и самоотверженно. В Белорецком районе был сформирован новый депутатский корпус, и новоизбранный глава выразил уверенность в том, что совместно с администрацией он будет еще активнее действовать по всем направлениям.