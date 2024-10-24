На пост главы Белорецкого района Башкирии снова избрали Андрея Иванюту

Сегодня, 24 октября, Андрей Иванюта снова стал главой администрации Белорецкого района Башкирии. Об этом он рассказал на своей личной станице в социальных сетях.
За кандидатуру чиновника проголосовали депутаты вновь избранного районного совета. Иванюта заверил, что будет работать дальше честно и самоотверженно. В Белорецком районе был сформирован новый депутатский корпус, и новоизбранный глава выразил уверенность в том, что совместно с администрацией он будет еще активнее действовать по всем направлениям.
— Команда у нас уже сформирована, каждый занимает свое место. Время нелегкое — поэтому плечом к плечу с большим терпением и старанием двигаемся вперед. Спасибо за доверие депутатам и всем жителям Белорецкого района! — заявил Андрей Иванюта.
Напомним, Иванюта с 2012 по 2018 годы был министром молодежной политики и спорта, а перед самым возвращением Радия Хабирова в Башкирию был избран депутатом Курултая. В марте 2020 года его впервые утвердили в должности главы администрации Белорецкого района.
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