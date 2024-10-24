Освещение в историческом центре Таганрога отремонтируют до 30 октября

Освещение улицы Фрунзе в историческом центре Таганрога должны подключить до конца месяца. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по вопросам транспорта и дорожного строительства Михаил Григорян.
— Здесь техническая ситуация, порыв электрических сетей. На сегодняшний день проводятся работы по изысканию точки обрыва, — разъяснил Михаил Григорян.
Чиновник добавил, что подрядчик пообещал завершить работы до 30 октября 2024 года.
— Освещение после этого будет включено и начнет работать в полном объеме, — добавил Михаил Григорян.