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Последние новости к вечеру 24 октября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 24 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 24 октября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 октября 2024 года.

Путин ответил генсеку ООН на призыв жить «в одной большой семье»

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Путин сравнил мировое сообщество с одной большой семьей, в которой, как он отметил, бывают размолвки, скандалы и драки. Так он отреагировал на слова генсека ООН о необходимости жить как одна большая семья. Президент добавил, что в целях БРИКС — создание «благоприятной атмосферы в общем доме».

Россия зеркально ответит на использование своих активов Западом

Источник: РИА "Новости"

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что если Запад начнет использовать доходы от замороженных российских активов, Москва ответит аналогично, задействовав доходы от активов иностранных лиц, хранящихся в российских банках.

Захарова посоветовала польским дипломатам готовиться к отъезду

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польским дипломатам стоит готовиться к отъезду из России после высылки сотрудников российского консульства из Польши. Она отметила, что им «пора и честь знать».

Володин назвал приоритет проекта федерального бюджета

Основной приоритет бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов — выполнение социальных обязательств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Индексация выплат и пособий продолжится, включая зарплаты, пенсии и поддержку семей с детьми и участников СВО.

В «Ашане» опровергли сообщения о подготовке к продаже российских активов

Компания Galaxy Mulliez, владеющая российской «Ашан Групп», завершает переговоры о продаже местному ритейлеру. Сделка требует одобрения российской правительственной комиссии, что может снизить цену для покупателя.