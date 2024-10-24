Последние новости к вечеру 24 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 октября 2024 года.
Путин ответил генсеку ООН на призыв жить «в одной большой семье»
Путин сравнил мировое сообщество с одной большой семьей, в которой, как он отметил, бывают размолвки, скандалы и драки. Так он отреагировал на слова генсека ООН о необходимости жить как одна большая семья. Президент добавил, что в целях БРИКС — создание «благоприятной атмосферы в общем доме».
Россия зеркально ответит на использование своих активов Западом
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что если Запад начнет использовать доходы от замороженных российских активов, Москва ответит аналогично, задействовав доходы от активов иностранных лиц, хранящихся в российских банках.
Захарова посоветовала польским дипломатам готовиться к отъезду
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польским дипломатам стоит готовиться к отъезду из России после высылки сотрудников российского консульства из Польши. Она отметила, что им «пора и честь знать».
Володин назвал приоритет проекта федерального бюджета
Основной приоритет бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов — выполнение социальных обязательств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Индексация выплат и пособий продолжится, включая зарплаты, пенсии и поддержку семей с детьми и участников СВО.
В «Ашане» опровергли сообщения о подготовке к продаже российских активов
Компания Galaxy Mulliez, владеющая российской «Ашан Групп», завершает переговоры о продаже местному ритейлеру. Сделка требует одобрения российской правительственной комиссии, что может снизить цену для покупателя.