Последние новости к вечеру 24 октября 2024 года

Путин сравнил мировое сообщество с одной большой семьей, в которой, как он отметил, бывают размолвки, скандалы и драки. Так он отреагировал на слова генсека ООН о необходимости жить как одна большая семья. Президент добавил, что в целях БРИКС — создание «благоприятной атмосферы в общем доме».