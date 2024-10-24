Для создания гибридных квантовых сетей использованы два типа кубитов

«[Ученые нашли новый способ разработки] квантовых сетей, где для передачи информации используются как твердотельные, так и фотонные кубиты. Основная идея заключается в разработке устройства, которое может преобразовывать квантовую информацию между этими двумя типами кубитов. В качестве примера предлагается использование сверхпроводниковых кубитов на базе джозефсоновских переходов, которые могут взаимодействовать с электромагнитными полями в микрополостях», — говорится в сообщении.