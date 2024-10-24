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Для создания гибридных квантовых сетей использованы два типа кубитов

Использованная авторами технология позволяет адаптировать сигнал для передачи между разными типами квантовых устройств.

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Международная группа исследователей предложила использовать твердотельные кубиты в сочетании с фотонами для создания гибридных квантовых сетей. Решение поможет ускорить появление «квантового интернета», сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. Ломоносова, ученые которого вошли в состав коллектива авторов.

В исследовании приняли участие ученые НИИ ядерной физики имени Скобельцына и физического факультета МГУ, Сколтеха и Парижского исследовательского университета наук и литературы.

«[Ученые нашли новый способ разработки] квантовых сетей, где для передачи информации используются как твердотельные, так и фотонные кубиты. Основная идея заключается в разработке устройства, которое может преобразовывать квантовую информацию между этими двумя типами кубитов. В качестве примера предлагается использование сверхпроводниковых кубитов на базе джозефсоновских переходов, которые могут взаимодействовать с электромагнитными полями в микрополостях», — говорится в сообщении.

Использованная авторами технология позволяет адаптировать сигнал для передачи между разными типами квантовых устройств.

«Предложенный подход к проектированию и реализации гибридных квантовых сетей позволит приблизить создание более эффективных и масштабируемых квантовых компьютеров и распределенных квантовых систем, таких как “квантовый интернет”. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Quantum Technologies», — также уточнили в вузе.