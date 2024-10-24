Ремонт моста через реку Кая продолжается в Иркутске

В Иркутске идет ремонт мостов в Правобережном и Свердловском округах. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, на объектах кладут асфальт. Большую часть работ завершили в ночь на 24 октября, но затем дело замедлилось из-за сломанного оборудования на асфальтобетонном заводе. Чтобы как можно быстрее закончить все работы, необходимый материал купили у другой организации.
— Завершили асфальтирование Иркутного моста. Продолжаем работы на мосту через реку Каю. Также в ближайшее время приведем в порядок путепровод над железнодорожным переездом в районе станции Кая, — прокомментировал председатель комитета городского обустройства мэрии Сергей Чертков.
В администрации отметили, что работы идут по пожеланиям жителей. Сделать их в 2024 году удалось благодаря экономии денег в горбюджете.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Бохан Иркутской области подходит к концу капитальный ремонт спортивного стадиона. Там появятся тренажеры и площадки для игр с мячом.