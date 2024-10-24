Ремонт моста через реку Кая продолжается в Иркутске

В Иркутске идет ремонт мостов в Правобережном и Свердловском округах. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, на объектах кладут асфальт. Большую часть работ завершили в ночь на 24 октября, но затем дело замедлилось из-за сломанного оборудования на асфальтобетонном заводе. Чтобы как можно быстрее закончить все работы, необходимый материал купили у другой организации.