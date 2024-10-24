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Советник Аксенова опроверг вражеский вброс про траурную церемонию в Крыму

В Крыму призвали не верить фейку про траурную церемонию.

Источник: Tg-канал Олега Крючкова

Советник главы Крыма по информационной политике назвал фейком появившееся видео с участием Сергей Аксенова. Об этом Олег Крючков сообщил в своем Tg-канале.

На поддельном видео, которое сгенерировали нейросети, глава Крыма сообщает о том, что якобы примет участие в траурных мероприятиях. Фейк-видео опубликовали в таком же фейковом Tg-канале «Водоканал Севастополь».

«Фиксируем выбросы с переозвучиванием нейросетями видео должностных лиц. Распространяется ложь о проведении траурных митингов и церемоний», — рассказал Крючков.

Советник главы Крыма призывает доверять только официальным источникам, а не случайным видео, которые публикуют на страничках-однодневках.