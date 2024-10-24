В детском саду в Петербурге выявили гепатит А

«Согласно постановлению Роспотребнадзора, в корпусе детского сада № 113 на Народной улице, дом 85 учебно-воспитательный процесс приостановлен до особого распоряжения в целях недопущения распространения новых случаев инфекции среди воспитанников и персонала. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование», — сказала собеседница агентства.