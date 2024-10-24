В детском саду в Петербурге выявили гепатит А

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Гепатит А выявлен в детском саду в Невском районе Санкт-Петербурга, учреждение приостановило работу, сообщили РИА Новости в районной администрации.
«Согласно постановлению Роспотребнадзора, в корпусе детского сада № 113 на Народной улице, дом 85 учебно-воспитательный процесс приостановлен до особого распоряжения в целях недопущения распространения новых случаев инфекции среди воспитанников и персонала. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в детском саду, где выявлен гепатит А, в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия. Родители воспитанников уведомлены о возможности оформления больничного.
Комментарием городского управления Роспотребнадзора о количестве выявленных случаев инфекции и состоянии заболевших РИА Новости пока не располагает.