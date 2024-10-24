В РАНХиГС создадут центр по изучению проблем госуправления

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Научный центр по изучению проблем государственного правления создадут в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Президентская академия). Об этом заявил на первой международной научной конференции «Наука для государственного управления в России» ректор академии Алексей Комиссаров.
«В Президентской академии собран опыт самых успешных политиков, лидеров российского госуправления, а также широчайший массив социологических исследований. Это позволяет нам создать научное сообщество, которое будет заниматься изучением проблем госуправления и методов их решения», — рассказал Комиссаров.
В пресс-службе академии подтвердили, что речь идет о создании научного центра.
«Мы уверены и ясно осознаем, что сильной стране нужна сильная наука. А устойчивое и пристальное внимание к развитию исследований в области госуправления, экономики, юриспруденции способствуют созданию устойчивой политической и экономической системы», — отметил Комиссаров на конференции.
Первая международная научная конференция «Наука для государственного управления в России» проходит 24−25 октября в Президентской академии. Она посвящена роли науки в государственном управлении в условиях современных глобальных вызовов. В числе участников более 1,7 тыс. ученых, представителей госструктур, общественных организаций и бизнеса из России и других стран. Конференция проводится совместно с Санкт-Петербургским Федеральным исследовательским центром РАН.