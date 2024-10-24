В РАНХиГС создадут центр по изучению проблем госуправления

Первая международная научная конференция «Наука для государственного управления в России» проходит 24−25 октября в Президентской академии. Она посвящена роли науки в государственном управлении в условиях современных глобальных вызовов. В числе участников более 1,7 тыс. ученых, представителей госструктур, общественных организаций и бизнеса из России и других стран. Конференция проводится совместно с Санкт-Петербургским Федеральным исследовательским центром РАН.