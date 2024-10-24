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Канье Уэст показал обложку предстоящего альбома Bully

Рэпер Канье Уэст в своих соцсетях поделился обложкой грядущей пластинки Bully. Ее авторство принадлежит японскому фотографу Дайдо Морияме.

Источник: Звук

Рэпер Канье Уэст в своих соцсетях поделился обложкой грядущей пластинки Bully. Ее авторство принадлежит японскому фотографу Дайдо Морияме.

На черно-белой обложке изображен широко улыбающийся человек с пластинами на зубах, напоминающими гриллзы самого Канье. Некоторые предполагают, что снимок отсылает к охагуро — древней японской традиции, подразумевающей окрашивание зубов в черный цвет перед взрослой жизнью и после вступления в брак.

Ранее Йе представил отрывок свежей песни Beauty and the Beast. Дата выхода Bully пока неизвестна, но есть информация, что артист спродюсирует альбом в одиночку.