Канье Уэст показал обложку предстоящего альбома Bully

На черно-белой обложке изображен широко улыбающийся человек с пластинами на зубах, напоминающими гриллзы самого Канье. Некоторые предполагают, что снимок отсылает к охагуро — древней японской традиции, подразумевающей окрашивание зубов в черный цвет перед взрослой жизнью и после вступления в брак.