38 самовольных строений снесли в Иркутске за 2024 год

— Владельцы, понимая всю ответственность, демонтировали незаконные объекты собственными силами. Так были снесены автомойка на Мичурина 10, трехэтажное здание на Сурнова 44, строения на Баррикад 24а и Баррикад 26, магазины в мкр. Первомайский 76, на ул. Муравьева 2а и 2б, — пояснили в комитете по управлению муниципальным имуществом.