38 самовольных строений снесли в Иркутске за 2024 год

В Иркутске только с начала 2024 года снесли 38 самовольно возведенных строений. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, их помог выявить городской земельный контроль. Большая часть зданий были коммерческими и нежилыми.
— Владельцы, понимая всю ответственность, демонтировали незаконные объекты собственными силами. Так были снесены автомойка на Мичурина 10, трехэтажное здание на Сурнова 44, строения на Баррикад 24а и Баррикад 26, магазины в мкр. Первомайский 76, на ул. Муравьева 2а и 2б, — пояснили в комитете по управлению муниципальным имуществом.
В некоторых случаях здания сносила подрядная организация. Позднее собственнику придется вернуть ей потраченные на демонтаж деньги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре обновили покрытие на двух мостах. Работы прошли в Свердловском и Правобережном округах.