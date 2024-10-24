Четыре автобуса добавят на два маршрута в Ростове-на-Дону

— Это конечная остановка для более десяти маршрутов. Сюда стекаются жители Железнодорожного, Советского районов, в том числе Левенцовки. В 18−19 часов собирается поток людей. Желающие ехать сидя ждут следующего автобуса в очереди. Те, кому нужно уехать быстрее, сразу проходят в салон. Мы постоянно мониторим ситуацию: сейчас количество подвижного состава на маршрутах — 78%, интервал движения — 5−10 минут, — сказал Вадим Шкабарня.