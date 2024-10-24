Четыре автобуса добавят на два маршрута в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на автобусные маршруты № 16 и 71 собираются выпустить еще четыре автобуса. Ранее это направление усилили машинами-гармошками, сообщил директор городского департамента транспорта Вадим Шкабарня.
Чиновник добавил, что перевозчиков на всех направлениях сейчас штрафуют в случае недовыпуска транспорта на линии. Также глава дептранса прокомментировал ситуацию на Западном развороте, где по вечерам скапливается большое количество пассажиров.
— Это конечная остановка для более десяти маршрутов. Сюда стекаются жители Железнодорожного, Советского районов, в том числе Левенцовки. В 18−19 часов собирается поток людей. Желающие ехать сидя ждут следующего автобуса в очереди. Те, кому нужно уехать быстрее, сразу проходят в салон. Мы постоянно мониторим ситуацию: сейчас количество подвижного состава на маршрутах — 78%, интервал движения — 5−10 минут, — сказал Вадим Шкабарня.
Для улучшения работы на линиях также постоянно обсуждается вопрос оплаты труда водителей. На сегодняшний день, по данным МУП МТК «Ростовпассажиртранс», специалистам предлагают от 80 до 140 тысяч рублей.