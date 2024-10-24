Какая погода будет в Казахстане 25 октября

В Туркестанской области В конце дня на юге, в горных и предгорных районах области дождь. Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный 8−13, на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, в горных районах области 0 градусов, днем 17−22, в горных районах области 14 тепла.