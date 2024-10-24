Какая погода будет в Казахстане 25 октября

В Абайской области Ночью дождь, днем на севере, востоке, в центре области дождь. Ночью и утром на юге области туман. Ветер южный, юго-западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, днем 8−13, на юге области 16 тепла.
В Акмолинской области Ночью дождь, днем на севере, юге, востоке области дождь. Ветер юго-западный ночью 15−20, на западе, севере, востоке области порывы 23−28 м/с, днем 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 6−11 тепла.
В Актюбинской области Днем на юге, юго-востоке области небольшой дождь. Ночью и утром на юге, в центре области туман. Ветер западный, юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8, днем 7−12 тепла.
В Алматинской области Без осадков. Ночью в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, в горных районах области 2−7 мороза, днем 12−17, в горных районах области 2−7 тепла.
В Атырауской области Днем на севере, востоке области небольшой дождь. На юге, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 10−15 тепла.
В Восточно-Казахстанской области Ночью дождь, на востоке области осадки (дождь, снег), днем на западе, севере области дождь, на востоке области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на востоке области туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, на востоке области 3 мороза, днем 7−12, на востоке области 2 тепла.
В Жамбылской области Без осадков. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1- 6 тепла, в горных районах области 3 мороза, днем 13−18, в горных районах области 10 тепла.
В Жетысуской области Без осадков. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, в горных районах области 3 мороза, днем 14−19, в горных районах области 11 тепла.
В Западно-Казахстанской области Днем на севере, востоке области небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, днем 8−13 тепла.
В Карагандинской области На западе, севере, востоке области дождь. Ветер юго-западный 9−14, ночью на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 8−13 тепла.
В Костанайской области Ночью и утром на севере, востоке, юге области дождь, днем на юге области дождь. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8, днем 7−12 тепла.
В Кызылординской области На севере, в центре области дождь. Ветер юго-западный 9−14, ночью на севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, днем 12−17 тепла.
В Мангыстауской области Ночью на западе области небольшой дождь, днем на западе, северо-востоке, в центре области дождь. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на юге области 3, днем 10−15 тепла.
В Павлодарской области Ночью и утром на западе, севере, востоке области дождь, днем на востоке области небольшой дождь. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2- 7, днем 7−12 тепла.
В Северо-Казахстанской области Ночью дождь, днем на севере, востоке области дождь. Ветер юго-западный 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 6−11 тепла.
В Туркестанской области В конце дня на юге, в горных и предгорных районах области дождь. Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный 8−13, на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, в горных районах области 0 градусов, днем 17−22, в горных районах области 14 тепла.
В Улыстауской области На западе, севере, востоке области дождь. Ветер юго-западный 9−14, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, днем 7−12 тепла.
Погода в мегаполисах
В г. Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 15−17 тепла.
В г. Шымкенте переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 20−22 тепла.
В г. Астане переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20, ночью и утром временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 4−6, днем 8−10 тепла.