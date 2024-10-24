Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канатная дорога на Ай-Петри снова закрылась

Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Четвертый раз за неделю! Канатная дорога на Ай-Петри, которая была закрыта 21, 23 и 24 октября, не будет работать и в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на Tg-канал горного тематического парка.

«Обращаем ваше внимание, что завтра состоятся плановые технические работы», — говорится в сообщении.

Так что, быстро попасть на Ай-Петри за эту неделю получилось только раз — 22 октября.

Напомним, ранее Ростехнадзор выявил нарушения обязательных требований безопасности на канатной дороге.