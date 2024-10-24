Канатная дорога на Ай-Петри снова закрылась

Четвертый раз за неделю! Канатная дорога на Ай-Петри, которая была закрыта 21, 23 и 24 октября, не будет работать и в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на Tg-канал горного тематического парка.