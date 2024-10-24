Стерлитамакские врачи помогли двухлетнему малышу, проглотившему монету

В своей публикации Яппаров рассказал, что за десять месяцев этого года врачи извлекли порядка 50 инородных тел, 20 из которых находились в пищеводе или желудке детей в возрасте от 11 месяцев до 13 лет. Большая часть проглоченных предметов — монеты.