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Стерлитамакские врачи помогли двухлетнему малышу, проглотившему монету

В Башкирии врачи спасли двухлетнего мальчика с монетой в желудке.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамак врачи помогли двухлетнему мальчику с монетой в желудке. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал главный врач городской клинической больницы № 1 Ильшат Яппаров.

В начале этого месяца в приемный покой учреждения обратилась женщина с ребенком в возрасте двух лет и девяти месяцев. Малыш проглотил двухрублевую монету, после рентгена выяснилось, что она находится в желудке.

С помощью гастроскопии монетку удалось вытащить. Сразу же после процедуры маленького пациента отправили домой.

В своей публикации Яппаров рассказал, что за десять месяцев этого года врачи извлекли порядка 50 инородных тел, 20 из которых находились в пищеводе или желудке детей в возрасте от 11 месяцев до 13 лет. Большая часть проглоченных предметов — монеты.

— Батарейки и магниты — опасные инородные тела, которые приводят к перфорации полого органа (пищевода, желудка, кишечника). Это может повлечь за собой госпитализацию и оперативное лечение. Уважаемые родители, будьте внимательны и бдительны, чтобы уберечь своих детей от подобных случаев! — заявил главврач ГКБ № 1.

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