Пассажирские поезда на участке Барановичи — Брест изменят расписание

«В связи с проведением планового капитального ремонта железнодорожного моста на станции Лесная на участке Барановичи — Брест 31 октября и 1 ноября 2024 года пассажирские поезда будут следовать измененным расписанием и маршрутом», — сказано в сообщении на официальном сайте БЖД.
Так, отмечено там, поезд № 28/27 Брест — Москва отправлением из Москвы 30 октября в 23:37 будет следовать до станции Барановичи-Полесские (время прибытия — 11:03). Со станции Барановичи-Полесские поезд отправится 31 октября в 21:54 и прибудет в Москву согласно действующему расписанию в 9:37.
Кроме того, поезд № 52/51 Брест — Санкт-Петербург будет курсировать измененным расписанием на участке Брест — Барановичи через станцию Лунинец. Поезд № 51 Санкт-Петербург — Брест отправлением из Санкт-Петербурга 30 октября будет следовать через станцию Барановичи-Полесские (
Отдельные поезда межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующие по маршруту Минск — Брест — Минск, будут следовать измененным расписанием и маршрутом Минск — Барановичи — Минск, а некоторые поезда будут отменены из обращения, предупредила Белорусская железная дорога.
В пресс-службе БЖД также сообщили, что 31 октября отдельные поезда региональных линий экономкласса в сообщении Брест — Барановичи — Брест будут курсировать измененным расписанием и маршрутом до станции Доманово.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении, а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.