Пассажирские поезда на участке Барановичи — Брест изменят расписание

Кроме того, поезд № 52/51 Брест — Санкт-Петербург будет курсировать измененным расписанием на участке Брест — Барановичи через станцию Лунинец. Поезд № 51 Санкт-Петербург — Брест отправлением из Санкт-Петербурга 30 октября будет следовать через станцию Барановичи-Полесские ( 9:32—10:02 ) и прибудет в Брест 31 октября в 14:52. Поезд № 52 Брест — Санкт-Петербург 31 октября будет отправляться из Бреста в 11:03, следовать через станцию Барановичи-Полесские ( 16:20—16:50 ) и далее согласно действующему расписанию.