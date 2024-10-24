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Пассажирские поезда на участке Барановичи — Брест изменят расписание

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Расписание и маршрут пассажирских поездов изменятся на непродолжительное время на участке Барановичи — Брест, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Источник: Sputnik.by

«В связи с проведением планового капитального ремонта железнодорожного моста на станции Лесная на участке Барановичи — Брест 31 октября и 1 ноября 2024 года пассажирские поезда будут следовать измененным расписанием и маршрутом», — сказано в сообщении на официальном сайте БЖД.

Так, отмечено там, поезд № 28/27 Брест — Москва отправлением из Москвы 30 октября в 23:37 будет следовать до станции Барановичи-Полесские (время прибытия — 11:03). Со станции Барановичи-Полесские поезд отправится 31 октября в 21:54 и прибудет в Москву согласно действующему расписанию в 9:37.

Кроме того, поезд № 52/51 Брест — Санкт-Петербург будет курсировать измененным расписанием на участке Брест — Барановичи через станцию Лунинец. Поезд № 51 Санкт-Петербург — Брест отправлением из Санкт-Петербурга 30 октября будет следовать через станцию Барановичи-Полесские (9:32—10:02) и прибудет в Брест 31 октября в 14:52. Поезд № 52 Брест — Санкт-Петербург 31 октября будет отправляться из Бреста в 11:03, следовать через станцию Барановичи-Полесские (16:20—16:50) и далее согласно действующему расписанию.

Отдельные поезда межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующие по маршруту Минск — Брест — Минск, будут следовать измененным расписанием и маршрутом Минск — Барановичи — Минск, а некоторые поезда будут отменены из обращения, предупредила Белорусская железная дорога.

В пресс-службе БЖД также сообщили, что 31 октября отдельные поезда региональных линий экономкласса в сообщении Брест — Барановичи — Брест будут курсировать измененным расписанием и маршрутом до станции Доманово.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении, а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.