В РАН отметили интерес астрофизиков из Бельгии и США к САО

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. Ученые Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) продолжают принимать заявки от коллег из других стран. Несмотря на санкционные ограничения интерес к инструментам обсерватории проявляют астрофизики из США и Бельгии, рассказал кандидат физико-математических наук, руководитель научного направления САО РАН Виталий Власюк.
«Могу сказать, что с 2022 года количество заявок из-за рубежа немного стало меньше, но перечень стран практически не изменился. Как поступали заявки из США, так и поступают, как ученые из Бельгии подавали заявки, так и подают. Не говоря уже про Индию и про Китай, которые наши надежные партнеры и только увеличивают свое представительство в этому кругу», — сообщил Власюк на пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».
По его словам, наиболее активно развивается сотрудничество со странами БРИКС. Специалисты САО РАН уже второй год работают над совместным проектом в части исследования объектов, мгновенно меняющих свои характеристики. Изучения ведутся на радиотелескопе РАТАН-600 и на 6-метровом оптическом телескопе, добавил Власюк.