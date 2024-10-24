В РАН отметили интерес астрофизиков из Бельгии и США к САО

«Могу сказать, что с 2022 года количество заявок из-за рубежа немного стало меньше, но перечень стран практически не изменился. Как поступали заявки из США, так и поступают, как ученые из Бельгии подавали заявки, так и подают. Не говоря уже про Индию и про Китай, которые наши надежные партнеры и только увеличивают свое представительство в этому кругу», — сообщил Власюк на пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».