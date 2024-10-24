Создан электростимулятор, защищающий кожу от стафилококка

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Биологи из США обнаружили, что вероятность развития бактериальных инфекций кожи можно резко снизить, если стимулировать кожу человека и других млекопитающих при помощи слабых импульсов электричества, меняющих поведение кожной микрофлоры, и создали стимулятор, который в ходе испытаний на животных показал эффективность при защите их кожи от стафилококка. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Device.
«Результаты проведенных нами опытов прокладывают дорогу к созданию терапий, позволяющих бороться с инфекциями без применения лекарственных средств. Это особенно актуально для лечения кожных инфекций и различных форм ран, заживанию которых часто мешают различные штаммы бактерий, стойкие к действию антибиотиков», — пояснил профессор Университета Чикаго Тянь Бочжи, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Исследователи пришли к такому выводу при изучении того, как клетки стафилококка вида Staphylococcus epidermidis, одного из самых распространенных представителей микрофлоры кожи человека, реагируют на импульсы электрического тока. Интерес ученых к этим взаимодействиям был связан с тем, что различные ткани тела человека вырабатывают электрические поля, которые играют важную роль в регенерации поврежденных органов и в других жизненных процессах.
Биологи предположили, что некоторые микробы микрофлоры могут «ощущать» эти поля и менять свое поведение с благотворного на патогенное в зависимости от того, в каком состоянии находится вырабатывающий их орган. Руководствуясь этой идеей, ученые создали специальную установку, которая позволяла им воспроизводить перемены в электрических свойствах кожи при появлении воспалений, ран и инфекций, и проследили при ее помощи за переменами в поведении колоний стафилококка.
Эти замеры показали, что бактерии начинали реагировать на импульсы электричества в том случае, если они находились в кислой среде, аналоги которой присутствуют в здоровой, а не больной коже, для которой характерен нейтральный или щелочной уровень pH. Руководствуясь этой особенностью Staphylococcus epidermidis, ученые создали прибор, который восстанавливал нормальный pH кожи, подавлял рост микробов и мешал им формировать биопленки внутри ран.
Работу этого устройства биологи проверили на образцах кожи свиней, на которую ученые нанесли культуру патогенной формы стафилококка. Электростимуляция привела к уничтожению 99% биопленок, которые образовали эти бактерии, что защитило кожу от появления очагов хронических микробных инфекций. Это говорит о возможности последующего применения подобных приборов для лечения незаживающих ран и хронических болезней кожи, подытожили ученые.