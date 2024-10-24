Создан электростимулятор, защищающий кожу от стафилококка

Биологи предположили, что некоторые микробы микрофлоры могут «ощущать» эти поля и менять свое поведение с благотворного на патогенное в зависимости от того, в каком состоянии находится вырабатывающий их орган. Руководствуясь этой идеей, ученые создали специальную установку, которая позволяла им воспроизводить перемены в электрических свойствах кожи при появлении воспалений, ран и инфекций, и проследили при ее помощи за переменами в поведении колоний стафилококка.