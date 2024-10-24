Лиса из BLACKPINK рассказала, с какой артисткой хочет поработать

В интервью Audacy певица также рассказала о работе с Rosalía над августовским синглом New Woman. По словам Лисы, испанка — настоящий профессионал. «Я хотела бы быть кем-то вроде нее — тем, кто сохраняет свою индивидуальность», — отметила артистка.