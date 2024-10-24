Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лиса из BLACKPINK рассказала, с какой артисткой хочет поработать

Девушка призналась, что у нее много кто на примете, но американская исполнительница — ее «следующая цель».

Источник: Звук

Девушка призналась, что у нее много кто на примете, но американская исполнительница — ее «следующая цель».

В интервью Audacy певица также рассказала о работе с Rosalía над августовским синглом New Woman. По словам Лисы, испанка — настоящий профессионал. «Я хотела бы быть кем-то вроде нее — тем, кто сохраняет свою индивидуальность», — отметила артистка.

Ранее звезда выпустила трек Moonlit Floor с семплом песни Kiss Me коллектива Sixpence None the Richer. В сентябре Лиса исполнила его вживую на фестивале Global Citizen Fest 2024.