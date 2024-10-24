Лиса из BLACKPINK рассказала, с какой артисткой хочет поработать

Девушка призналась, что у нее много кто на примете, но американская исполнительница — ее «следующая цель».
В интервью Audacy певица также рассказала о работе с Rosalía над августовским синглом New Woman. По словам Лисы, испанка — настоящий профессионал. «Я хотела бы быть кем-то вроде нее — тем, кто сохраняет свою индивидуальность», — отметила артистка.
Ранее звезда выпустила трек Moonlit Floor с семплом песни Kiss Me коллектива Sixpence None the Richer. В сентябре Лиса исполнила его вживую на фестивале Global Citizen Fest 2024.