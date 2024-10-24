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До роддома не доехали: В Молдове два мальчика-близнеца родились прямо в машине скорой помощи

Мама с детьми находятся в удовлетворительном состоянии, их доставили в родильный дом Оргеевской районной больницы.

Источник: Комсомольская правда

Два мальчика-близнеца появились на свет в карете скорой помощи. Случай произошел в Оргеевском районе в ночь на 23 октября.

Медиков вызвала сама роженица. Это ее четвертая беременность. Скорая прибыла через 10 минут. Команда PAMU Morozeni забрала женщину, однако роды начались в дороге.

«В 23:50 послышались первые крики новорожденного, а через 8 минут на свет появился второй мальчик, весом примерно 2400 граммов», — рассказали в Национальном центре неотложной медицинской помощи.

Мама с детьми находятся в удовлетворительном состоянии, их доставили в родильный дом Оргеевской районной больницы.

медицина