До роддома не доехали: В Молдове два мальчика-близнеца родились прямо в машине скорой помощи

Два мальчика-близнеца появились на свет в карете скорой помощи. Случай произошел в Оргеевском районе в ночь на 23 октября.
Медиков вызвала сама роженица. Это ее четвертая беременность. Скорая прибыла через 10 минут. Команда PAMU Morozeni забрала женщину, однако роды начались в дороге.
«В 23:50 послышались первые крики новорожденного, а через 8 минут на свет появился второй мальчик, весом примерно 2400 граммов», — рассказали в Национальном центре неотложной медицинской помощи.
Мама с детьми находятся в удовлетворительном состоянии, их доставили в родильный дом Оргеевской районной больницы.