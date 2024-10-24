Лукашенко заявил, что Беларусь получила статус партнера в БРИКС

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь стала партнером в БРИКС, пишет БелТА.
Александр Лукашенко заявил в интервью «Известиям», что Беларусь стала партнером в БРИКС. Напомним, что саммит этого международного объединения проходит в Казани.
— Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб, — сказал президент Беларуси.
Александр Лукашенко в интервью сообщил, что о желании присоединиться к БРИКС заявили около 30 государств, а партнерами стали чуть более 10 стран.
Он поставил вопрос, почему не принимают в БРИКС другие государства?
— А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес, — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что это «крупная страна, экономика мощная»:
— Нет, не приняли. Придумали этот «предбанник» в виде партнера.
Он сказал, что в этом его настораживает то, «чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все».
— Вот собрались, показали друг другу, как-то выступили и разъехались. А результат? — отметил Александр Лукашенко.
Ранее на саммите президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет стать полноправным членом БРИКС.
Кроме того, президент сказал, что Беларусь может предложить БРИКС уникальный опыт преодоления санкций и попыток цветных революций.
Еще белорусский лидер и другие участники саммита БРИКС пробуют блинный мешочек, татарский суп «Токмач» и каштановое пюре.