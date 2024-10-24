Альбом Lil Uzi Vert «Eternal Atake 2» выйдет 1 ноября

Рэпер Lil Uzi Vert представит продолжение пластинки Eternal Atake (2020) 1 ноября. В лонгплей войдут 16 треков.
В преддверии релиза исполнитель выпустил 29-секундный джингл в стиле музыкальной темы к старому телевизионному шоу. В нем женский голос поет о том, как Lil Uzi Vert своим новым материалом принесет слушателям радость.
Кроме того, в своих соцсетях артист показал обложку и тизер Eternal Atake 2 с отсылкой на космическую тематику.
В конце прошлого года Узи заявил, что собирается уйти из музыки, чтобы создавать женскую одежду. Предполагалось, что последней работой звезды станет студийник Luv Is Rage 3, который так и не увидел свет.