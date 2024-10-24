В Таганроге без вести пропала 83-летняя пенсионерка

Лидию Толоконникову последний раз видели 24 октября. Женщина пропала во время прогулки. Родные пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.