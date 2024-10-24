Smartavia уволила военного пилота Ряполова, повредившего хвост самолета в Сочи

Smartavia уволила опытного военного пилота Олега Ряполова, по ошибке которого самолет авиакомпании получил серьезные повреждения: мужчина допустил тейлстрайк. Ранее ему уже выносили дисциплинарные взыскания. Несмотря на большой опыт и в военной, и в гражданской авиации, пилот не смог посадить самолет в благоприятных погодных условиях. Во время инцидента никто не пострадал.
Российский авиаперевозчик Smartavia принял решение уволить опытного пилота Олега Ряполова после тейлстрайка в сочинском аэропорту, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
«По результатам расследования, проведенного специальной комиссией, командир воздушного судна Боинг 737−800, допустивший серьезный авиационный инцидент в аэропорту Сочи 18 августа 2024 года, который уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, был уволен из авиакомпании по инициативе работодателя», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что пилот самолета несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, а также за состояние транспортного средства. Сотрудник авиакомпании обязан неукоснительно соблюдать правила летной эксплуатации и обеспечения безопасности полетов. В Smartavia добавили, что сохранность техники зависит от профессионального мастерства летчика.
Неудачная посадка.
18 августа Boeing 737−800 (RA-73659) вылетел из Санкт-Петербурга в Сочи со 189 пассажирами и семью членами экипажа. В месте прибытия была благоприятная погода — светлое время суток, ветер 270° 4 м/с, видимость более 10 км, несущественная облачность, температура +29°С, сдвиг ветра не отмечался. Тем не менее во время посадки произошел тейлстрайк — касание взлетно-посадочной полосы хвостовой частью самолета.
Расследование показало, что пилот посадил самолет с ошибками, из-за которых судно после касания взлетно-посадочной полосы вновь отделилось.
«В дальнейшем, при нахождении воздушного судна в воздухе, произошел выпуск спойлеров, сопровождавшийся уменьшением скорости менее расчетной и ростом вертикальной скорости снижения. Отклонение пилотом штурвала на кабрирование [задирание носа самолета] привело к увеличению тангажа более 9° и повторному приземлению с касанием ВПП хвостовой частью фюзеляжа», — пишет РБК со ссылкой на Росавиацию.
Судя по кадрам с места инцидента, самолет серьезно пострадал: его хвост сильно исцарапан. ТАСС сообщил, что борт отстранили от полетов. Проверку начала не только Росавиация, но и транспортная прокуратура Сочи. Они квалифицировали происшествие как серьезный авиационный инцидент. По факту произошедшего возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, ~повлекшее по неосторожности смерть человека, пишет «Ъ», хотя пассажиры и члены экипажа не пострадали.~
Опытный военный пилот.
Самолетом управлял 57-летний Олег Ряполов. Он окончил Армавирское Высшее военное авиационное училище летчиков имени В. С. Кутахова и Военную академию ПВО имени Жукова. После получения образования Ряполов служил на Сахалине, Итурупе и на Кубинской авиабазе. Он управлял МиГ-29 в составе авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» и Су-27 в группе «Русские Витязи».
В 2008 году Ряполов уволился и перешел в гражданскую авиацию — стал управлять Boeing 737.
Поврежденный самолет все еще в Сочи. Возможно, его спишут из-за сильных повреждений обшивки задней части фюзеляжа.