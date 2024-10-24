Smartavia уволила военного пилота Ряполова, повредившего хвост самолета в Сочи

Судя по кадрам с места инцидента, самолет серьезно пострадал: его хвост сильно исцарапан. ТАСС сообщил, что борт отстранили от полетов. Проверку начала не только Росавиация, но и транспортная прокуратура Сочи. Они квалифицировали происшествие как серьезный авиационный инцидент. По факту произошедшего возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, ~повлекшее по неосторожности смерть человека, пишет «Ъ», хотя пассажиры и члены экипажа не пострадали.~