Лукашенко сказал, что надо делать, чтобы Запад не победил и не смеялся с нас

На полях саммита БРИКС президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью «Известиям», сказав, что БРИКС надо шевелиться, иначе Запад победит, пишет БелТА.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что при решении ключевых вопросов в объединении не должно быть торможения.
Инициатива должна быть у глав государств-учредителей, их пять. И чтобы они «организовали соответствующую группу, вычленили главные, общие вопросы».
— Типа платежной системы, торговли через криптовалюты, национальные валюты и так далее. Логистика очень важна для торговли и другие вопросы, — сказал Александр Лукашенко.
К решению вопросов может подключится и Беларусь. Глава государства подчеркнул, что надо шевелиться, останавливаться нельзя:
— А тут опасность в том, что если мы не реализуем замыслы, не удовлетворим ожидания других государств, коллективный Запад победит и будет с нас просто смеяться, — сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что Беларусь будет работать в рамках БРИКС.
— БРИКС — это очень близкие нам государства — Россия, Китай, Эмираты и многие другие. Хотелось бы, чтобы у нас такой уровень отношений с Индией был. Мы выстраиваем его. Это наши люди, и мы с ними должны сотрудничать, — сказал Александр Лукашенко.
Ранее мы писали, что Беларусь получила статус партнера в БРИКС.
Кроме того, президент сказал, что Беларусь может предложить БРИКС уникальный опыт преодоления санкций и попыток цветных революций.
Еще Лукашенко сказал генсекретарю ООН Гутерришу, что очень нужно белорусам, и подарил ему аистов.