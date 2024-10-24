Лукашенко сказал, что надо делать, чтобы Запад не победил и не смеялся с нас

— БРИКС — это очень близкие нам государства — Россия, Китай, Эмираты и многие другие. Хотелось бы, чтобы у нас такой уровень отношений с Индией был. Мы выстраиваем его. Это наши люди, и мы с ними должны сотрудничать, — сказал Александр Лукашенко.