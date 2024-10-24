На международной конференции в САО РАН обсудили активные галактические ядра

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. Международная конференция «Активные галактики в различных масштабах и на разных длинах волн» прошла в специальной астрофизической обсерватории РАН 14 — 17 октября 2024 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» рассказал заведующий лабораторией спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов САО РАН Алексей Моисеев.
«Для нас эта прошедшая конференция очень важна, потому что впервые за пять лет, у нас в обсерватории прошла уже очно. Люди из разных стран съехались, чтобы обсудить различные проблемы», — сказал Моисеев.
По его словам, обсуждали одну из актуальных тем — исследование активных галактических ядер.